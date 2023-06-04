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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للصحة الإنجابية بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

انطلقت ،اليوم،  الحملة القومية  لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من يوم  ٢٠٢٣/٦/٤ حتي ٢٠٢٣/٦/٨  بإدارات دمياط ، كفر سعد ،كفر البطيخ تحت إشراف  إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة .


الحملة تهدف  للكشف المجاني علي السيدات ومتابعة الحمل وتركيب جميع وسائل تنظيم الأسرة وعمل سونار ومتابعة وسائل تنظيم الأسرة بالسونار واللولب الهرموني واللولب النحاسي  بالمجان تنطلق  بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وبالعيادات المتنقلة  .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط

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دمياط الحملة القومية الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصحة بدمياط المراكز الطبية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

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