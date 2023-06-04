نهائي إفريقيا.. وصول الأهلي والوداد إلى استاد القاهرة

وصل فريقا الأهلي والوداد المغربي استاد القاهرة منذ قليل لخوض المباراة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطالافريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينمايقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبيباملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراةالنهائية.