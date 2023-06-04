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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجماهير تحتشد على مقاهى عين شمس لمتابعة مبارة الاهلي والوداد

اجواء المقاهي
اجواء المقاهي

احتشدت جماهير النادي الأهلي بمقاهي وكافيهات عين شمس في كافة الانحاء لمتابعة أحداث مباراة النهائي الأفريقي، بين النادي الأهلي والوداد المغربي.

ورصدت عدسة صدى البلد الأجواء الحماسية لجماهير النادي الأهلي، منذ انطلاق شوط المباراة الأول.

ويلتقى الأهلي حاليا مع نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

 

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