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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يسجل الأول أمام الوداد

صدى البلد

سجل بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية للأهلي أمام الوداد المغربي  في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل من أجل هدف مبكر لإرباك صفوف الوداد.

وأعترض لاعبي الأهلي على عدم إحتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات أمام الوداد والفار يرفض الإحتساب.

وأهدر كهربا إنفراد بطريقة غريبة أمام الوداد المغربي في الدقيقة 19.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 بعد تدخل من الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو 

وجاء تشكيل الوداد كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيمن العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: رضا الجعدي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - جلال الداودي

خط الهجوم: زهير المترجي- سامبو

 

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