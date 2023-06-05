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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

طريقة عمل قدرة قادر
طريقة عمل قدرة قادر

قدرة قادر من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن  على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.
قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قدرة قادر في المنزل.

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مقادير قدرة قادر 


(الكريم كراميل)
كوب سكر
قطعة زبدة
4حبة موز
لتر حليب
3باكو كريم كراميل
(الكيك)
كوب ونصف دقيق
ربع كوب كاكاو خام
4بيض
3/4كوب سكر
ربع كوب زبدة
3/4كوب حليب
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر


طريقة تحضير قدرة قادر


نحضر قالب الكيك المفتوح من المنتصف وندهنه بالزبدة ثم نضع في الأرضية شرائح الموز ثم نصب عليه الكراميل ونتركه قليلاً حتى يتماسك ثم نضع عليه خليط الكريم كراميل ثم نضع خليط الكيك ثم نضع القالب في صاج به ماء ساخن وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ لمدة ساعة ونصف حتى تنضج ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتقدم بالهنا والشفا 
(لعمل الكريم كراميل)
في حلة على النار نضع الحليب حتى يسخن ثم نضيف السكر.
 

قدرة قادر طريقة عمل قدرة قادر مقادير قدرة قادر الشيف محمد حامد طريقة تحضير قدرة قادر

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