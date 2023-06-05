طريقة عمل قدرة قادر| بأسهل الخطوات

قدرة قادر من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قدرة قادر في المنزل.

مقادير قدرة قادر



(الكريم كراميل)

كوب سكر

قطعة زبدة

4حبة موز

لتر حليب

3باكو كريم كراميل

(الكيك)

كوب ونصف دقيق

ربع كوب كاكاو خام

4بيض

3/4كوب سكر

ربع كوب زبدة

3/4كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر



طريقة تحضير قدرة قادر



نحضر قالب الكيك المفتوح من المنتصف وندهنه بالزبدة ثم نضع في الأرضية شرائح الموز ثم نصب عليه الكراميل ونتركه قليلاً حتى يتماسك ثم نضع عليه خليط الكريم كراميل ثم نضع خليط الكيك ثم نضع القالب في صاج به ماء ساخن وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٥٠ لمدة ساعة ونصف حتى تنضج ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتقدم بالهنا والشفا

(لعمل الكريم كراميل)

في حلة على النار نضع الحليب حتى يسخن ثم نضيف السكر.

