منح للحصول على الماجستير في تايلاند.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية فقد أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة لها كالآتى:

ماسم الكورسالفترة1Master of chemistry2years (August2024-July2026)2Master of chemical and Process Engineering2years (August2024-July2026)

واوضح أن عدد المرشحين 2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

واشارت الى أنه للحصول على شهادة جامعية إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةتوافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمللايتجاوز المرشح 45 عامًا ، بينما آخر موعد للتقدم 5 يوليو 2023.

وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت هيئة الفولبرايت، بفتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصـريين فى جميع المجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمى 2024-2025 كالتالى:

واوضحت أن منح للحصول على درجة الماجستير فى جميع المجالات لخريجى الجامعات:

FULBRIGHT EGYPTIAN STUDENT PROGRAM – MASTER’S DEGREE

موقع البرنامج: https://fulbright-egypt.org/program/student

البريد الالكترونى: [email protected]

بينما منح إجراء أبحاث وجمع مادة علمية فى جميع المجالات للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه فى الجامعات بمصر