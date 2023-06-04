انتظام أعمال تنسيق القبول بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن أعمال تنسيق القبول بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، تسير بشكل منتظم دون رصد أي مشكلات .

وأضاف "المصدر"، أن التقديم يسير وفق الحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات، مشيرا إلى استمرار إجراءات التحويل لكافة الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء والأعلى للجامعات.

وأوضح المصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أعمال التسجيل والتحويل مستمر حتى مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وكان وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

وأكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».

ومن جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

