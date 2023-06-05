تفاصيل الحالة الصحية لـ لقاء سويدان بعد اجرائها عملية جراحية

شهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد اجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد اجراء العملية .. والحمد لله على كل شئ، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

ولم تكشف لقاء، عن تفاصيل العملية الجراحية، مشيرة أن حالتها الصحية فب تحسن.

وكانت الفنانة لقاء سويدان، قد شاركت متابعيها عدة صور جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لقاء في الصور من الحرم المكي أثناء تأديتها مناسك العمره.

كما قالت الفنانة لقاء سويدان لصدى البلد إنها غير حزينة علي خسارتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

وقالت لقاء سويدان: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل؛ مش زعلانة وسعيدة بفوز علي السيد كاميلو والذي نجح بفارق أصوات بسيطة عنها.

كما كانت قد شاركت لقاء سويدان، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدةً علي المكيب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البنية علي كتفها.

وكتبت لقاء سويدان: "طول ما انت في الحياة بتسعي.. الحياة كلها هاتسعي ليك".