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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لأحد الصحفيين من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والوداد، في لحظة طرحه سؤال لمارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وجه الصحفي السؤال لمارسيل كولر باللغة الإنجليزية ولكن بدى عليه عدم إتقان اللغة، مما جعله يعود في منتصف السؤال ويتحدث باللغة العربية، وهذا ما تناوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسخر البعض من الطريقة التي طرح بها هذا الصحفي السؤال، بسبب سوء لكنته في اللغة، وبدى على كولر التعجب من طريقة حديث الصحفي.

فاز الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائى دوري الأبطال.

وأحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني  من متابعة جيدة.

وسجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف التقليص من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

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