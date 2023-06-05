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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجيلاني يطالب بعدم تصدير الإحباط الأهلي قبل موقعة كازابلانكا

شادى الجيلانى
شادى الجيلانى

أكد شادي الجيلاني محلل الأداء الرياضي أن الأهلي قدم أداء متميز على المستوى الهجومي أمام الوداد المغربي وكان بإمكانه تعزيز تقدمه والخروج من المباراة بأكبر عدد من الأهداف وخاصة في الشوط الأول والذي تسيده الفريق تماما.


وأضاف الجيلاني محلل أداء منتخب الشباب السابق   أن الفريق بذل مجهودا كبيرا ونجح ببراعة في خلق فرص وتهديد مرمي الفريق المغربي في أكثر من مناسبة مؤكدا أن الأهلي أصبح يمتلك منظومة هجومية قوية ومفاتيح لعب متعددة وأنه قادر علي التسجيل في الفريق المغربي بعقر داره ووسط جماهيره. 

 

وأوضح  أن الفريق تأثر في الشوط الثاني بحجم المجهود الكبير الذي بذله طوال أوقات المباراة وأيضا الانسياق وراء الاندفاع الهجومي دون الحرص على التأمين الدفاعي وغلق المساحات.


وطالب بعدم تصدير الإحباط من نتيجة المباراة ومحاولة التقليل  من فوز الاهلي وبخس حق اللاعبين في الجهد والمستوي المتميز الذي ظهر به الفريق في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي وقال أن حظوظ الأهلي مازالت كبيرة للعودة من المغرب بكأس البطولة الأفريقية. 

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