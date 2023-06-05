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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة متهمين في قضية خلية داعش حلوان الإرهابية.. بعد قليل

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة محاكمة متهمين بـ خلية داعش حلوان، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لاستماع مرافعة دفاع المتهمين.

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الحكم بالمؤبد

و كانت المحكمة قضت بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أ. أ، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

خلية داعش داعش بـ خلية داعش حلوان

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