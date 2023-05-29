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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل .. بدء محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم الإرهابية

ارشيفيه
ارشيفيه

تستكمل بعد قليل .. الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة.

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تنعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية سامح شعبان.

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية طلائع حسم الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية.

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حيث أحالت النيابة القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 111 متهم والمعروفة إعلاميا بـ «طلائع حسم الإرهابية».

طلاقع حسم

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