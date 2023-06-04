مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

حدد قانون المرور رقم 66، تسع مخالفات مرورية يعاقب عليهم بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم مضاعفة العقوبة في حالات إرتكاب ذات الجريمة المرورية خلال ستة أشهر من إرتكاب الأولى.

مخالفات المرور

ويقدم صدى البلد خدمة مرورية للقراء لمعرفة المخالفات المرورية التي يعاقب عليها قانون المرور رقم 66 بالحبس والغرامة أو بالعقوبتين معا، وهم تسع مخالفات مرورية، وقد يتم مضاعفة العقوبة في حالات إرتكاب ذات المخالفة والجريمة المرورية خلال 6 أشهر من إرتكاب المخالفة الأولى.

الانتظار في الممنوع

وحددت المادة 75 من قانون المرور رقم 66، عقوبة 9 مخالفات مرورية جاء على رأسها مخالفة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وقيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية.

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كما تضمنت المادة 75 من قانون المرور، مخالفات قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة إنتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها، وعدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، وقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .

مخالفات المرور

وجاءت المخالفات التي نصت عليها المادة 75 من قانون المرور رقم 66، تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وتغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع، وعدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .

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ويعاقب قانون المرور رقم 66 وفقا للمادة رقم 75 كل من إرتكب مخالفة أو جريمة من المخالفات المرورية السابقة مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن قانون المرور، أنه في جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من إرتكابها، حيث تتضاعف العقوبة إلى مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه أو بإحدى العقوبتين في حالات تكرار المخالفة المرورية مرة أخرى خلال 6 أشهر.