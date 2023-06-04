19 مخالفة.. حالات سحب الرخصة لمدة شهر في قانون المرور 2023

حددت مواد قانون المرور رقم 66 العقوبة الواقعة على إرتكاب بعض المخالفات أثناء قيادة المركبات، والتي يعاقب بها بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، وهو ما يقدمه صدى البلد للقراء لعدم الوقوع في تلك المخالفات وتوقيع العقوبة على قائد المركبة.

وهناك بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها قائد السيارة على الطرق والمحاور الرئيسية والتي لا يعلم أنه قد تؤدي إلى سحب رخصة القيادة منه لمدة ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، وهو ما حددته المادة 72 مكرر من قانون المرور رقم 66، والمادة 73 والماد 73 مكرر من نفس القانون.

عقوبة المخالفات المرورية 2023

وتحددت المخالفات المرورية التي يعاقب بها قائد السيارة بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما، وذلك في المادة 72 مكرر من قانون المرور رقم 66، حيث يأتي على رأسها سماح قائد المركبة بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، مثل التواجد على نوافذ السيارة أو أبوب السيارات الميكروباص أو الجلوس في شنطة السيارة.

كمين مرور

سحب رخصة القيادة لمدة شهر

وتضمنت المخالفات المرورية التي يعاقب عليها القانون بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر، قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة، وكذا إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها، وايضا وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

أسباب سحب رخصة القيادة 2023

من بين المخالفات التي يتم سحب رخصة القيادة فيها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها، وترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، وكذلك عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، وعدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين، وعدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة.

كمين مرور

متى يتم سحب رخصة القيادة 2023

ويسحب رجال المرور رخصة القيادة لمدةلا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين، في حالة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، وقيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية، وقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.

هل يتم سحب رخصة القيادة شهر

ومن بين مخالفات المرور التي يعاقب عليها القانون بسحب رخصة القيادة، تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها، وإستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها، وإعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة، وإستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها، والسير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق .

كمين مرور

وفى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة، نصت المادة 73 من قانون المرور رقم 66 على أن يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه ، عقب ضبط المخالفة، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، كما نصت المادة 73 مكرر على أنه فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو إعتبارها ملغاة بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا للجريمة .