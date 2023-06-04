12 ضحية.. مفاجأة باعترافات السائق المتسبب في حادث ميكروباص الدائري الأوسطي

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في حادث إصطدام سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر، وإشتعال النيران في الميكروباص ومصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث.

التفاصيل الكاملة لـ حادث ميكروباص الدائري الأوسطي

واستمعت النيابة العامة في الجيزة، لأقوال سائق النقل المتسبب في الحادث، حيث إتهمته النيابة بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته وعدم إحترازه أو مراعاته للوائح والقوانين في وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين، إلا أنه أنكر الإتهامات الموجهة إليه، وأتهم سائق الميكروباص بالتسبب في الحادث.

ميكروباص الأوسطي

وقال سائق النقل المتهم في حادث ميكروباص الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، أنه لا يحمل رخصتي قيادة أو تسيير، وأنه أثناء سيره بالسيارة النقل على الطريق الأوسطي في القادم من أكتوبر باتجاه الفيوم، فوجئ بتوقف السيارة الميكروباص على جانب الطريق، وأنه لم يتمكن من استخدام مكابح الفرامل مما نتج عنه إصطدامه بالسيارة الميكروباص وإنقلابها ثم إشتعال النيران فيها، وفر هاربا.

حبس سائق النقل المتسبب في حادث ميكروباص الأوسطي

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بحبس سائق النقل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه في إتهامه بالتسبب خطأ بإهماله ورعونته في وفاة وإصابة ضحايا حادث الميكروباص، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأى مواد مخدرة.

حادث ميكروباص الأوسطي

حادث الطريق الدائري الأوسطي وقع في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس.. حيث إصطدمت سيارة نقل بأخرى ميكروباص من الخلف على الطريق الدائري الأوسطي بقطاع أكتوبر في الجيزة، مما نتج عنه إنقلاب السيارة الميكروباص وإشتعالها، وهو ما ورد في بلاغا لغرفة عمليات النجدة في الجيزة، بوقوع حادث مروري وإشتعال النيران في سيارة ووقوع ضحايا على الطريق الدائري الأوسطي.

إشتعال النيران في ميكروباص بالركاب على الأوسطي

وأمر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص، وبالإنتقال تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشتعال النيران في سيارة ميكروباص وتفحمها، ومصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء الحادث.

ميكروباص الأوسطي

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص رقم ف أ ه 1628 على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من أكتوبر باتجاه الفيوم، أسفل كوبري المشاه بالقرب من دوران الواحات أمام مدينة أبناء الجيزة، إصطدمت بها من الخلف سيارة نقل مما نتج عنه إنقلاب السيارة الميكروباص وإشتعال النيران فيها في الحال.

8 ضحايا و4 مصابين في حادث ميكروباص الأوسطي

وإنتقلت إلى موقع البلاغ سيارة إطفاء مصحوبة بسيارات الإسعاف وقوات أمن الجيزة، وتم السيطرة على حريق السيارة الميكروباص، وإستخراج 8 جثامين منها ونقلهم إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل 4 مصابين بحروق متفرقة إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية والبحث عن سائق السيارة النقل المتسبب في الحادث.

حادث الأوسطي

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في حادث ميكروباص الطريق الدائري الأوسطي، وتحرر المحضر اللازم وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة، التي باشرت التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب لجنة من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في الجيزة لمعاينة مسرح الحادث لبيان سبب نشوب الحريق.

تحقيقات النيابة في حادث ميكروباص الأوسطي

وإنتقل فريقا من النيابة العامة في الجيزة، لمناظرة جثامين المجني عليهم حيث تبين تفحم جثامينهم جميعا، وأمرت بالتصريح بدفن الجثامين بعد تحديد هوياتهم مع الإستعلام عن حالة المصابين الذين تبين عدم سماح حالتهم الصحية بسؤالهم، كما كلفت مهندس فني بفحص السيارتين محل الحادث ورفع بصمتي الشاسيه والموتور وبيان مدى سلامتهم فنيا للوقوف على أسباب الحادث تحديدا مع إستمرار التحفظ عليهما.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي وردت توضح السبب الرئيسي في حادث الطريق الدائري الأوسطي، والذي تبين أن سائق النقل هو المتسبب في الحادث، حيث قاد السيارة النقل مسرعا مما نتج عنه إصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف حال توقف قائدها على جانب الطريق لنزول بعض الركاب.