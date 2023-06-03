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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طليقها منعها.. وفاة سيدة سقطت من الخامس أثناء محاولة مشاهدة بناتها بالجيزة

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

قصة مأساوية شهدتها مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها أثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد.

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تفاصيل موجعة في وفاة سيدة الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة في الجيزة، أفاد بورود بلاغا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، 

 ووجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الإنتقال والفحص وكشف الملابسات.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر ترتدي كامل ملابسها ومصابه بكسور وسحجات ونزيف ولقت مصرعها في الحال وتم نقل الجثمان إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

سقوط سيدة من الخامس في الجيزة

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن المجني عليها تدعى ف ح في العقد الخامس من العمر، منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عاما، وعقب إنفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

وشرحت تحريات الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، أن السيدة المتوفية حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضاو ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطاف وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وتبين من التحريات، أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها إلا أنها سقطت بعد إختلال توازنها وسقوطها في منتصف الشارع جثة هامدة في الحال، وتحرر المحضر اللازم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقرر طليق السيدة أمام أجهزة أمن الجيزة، أنها حاولت رؤية بناتها ولكنه رفض فما كان منها إلا أن حاولت الصعود إلى الشقة من الشارع عن طريق ربط حبل في لوح خشبي كخطاف للدخول إلى الشقة من المطبخ إلا أن توازنها أختل وسقطت جثة هامدة على الأرض.

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