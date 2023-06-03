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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أبوها في الشغل.. عامل يعتدي على قاصر بعلم أمها في القاهرة

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

في جنوب القاهرة وتحديدا بمدينة 15 مايو، نشبت علاقة غير شرعية بين فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، وعامل داخل منزل أسرتها، نتج عنها حمل الفتاة في طفل سفاح، وأبلغ والدها عن الواقعة متهما العامل بالإعتداء على ابنته، وتم القبض عليه.

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تفاصيل الإعتداء على قاصر في 15 مايو

باشرت جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في واقعة إتهام أب لـ عامل بقيامه بالإعتداء على ابنته القاصر البالغة من العمر 16 عاما، كونها لم تكمل بعد الثامنة عشر من عمرها وحملها منه  سفاحا جراء العلاقة غير الشرعية التي نشبت بينهما في توقيتات عدم تواجده بالمنزل.

وأمرت جهات التحقيق في القاهرة، بحبس العامل المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المجني عليها الفتاة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلبت تحريات أجهزة أمن القاهرة حول الواقعة، وطلبت الإستماع لأقوال الفتاة ووالديها.

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والد الفتاة: العامل إعتدى عليها بعلم والدتها

وقال والد فتاة 15 مايو أمام جهات التحقيق في القاهرة، أن يتغيب عن منزل الأسرة لمدد طويلة تتجاوز الأسابيع بسبب عمله، وكان المتهم  يتردد على المنزل بعلم والدتها في غيابه، واستطاع ممارسة الرذيلة معها في هذه الأوقات ما نتج عنه حملها  سفاحا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو أفاد بورود بلاغا من شخص أربعيني أتهم فيه عامل بالإعتداء على ابنته البالغة من العمر 16 عاما داخل شقته بمنطقة 15 مايو، وحمل الفتاة منه، بعلم والدتها  في حالة عدم تواجده بالمنزل.

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القبض على عامل إعتدى على فتاة في القاهرة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة في غياب الأب وبمعرفة والدة الفتاة، حيث كان يحضر إلى الشقة لمواقعتها حتى حملت منه سفاحا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2506 لسنة 2023، وبالعرض على قاضي المعارضات قرر تجديد حبس المتهم بمواقعة الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات في إتهامه بالإعتداء على الفتاة والتسبب في حملها طفل سفاحا بمعرفة والدتها بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

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