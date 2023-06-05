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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجزار يناقش مع وزراء وممثلي الحكومات الأفريقية تحديات العشوائيات في مدنهم

صدى البلد

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصرى، فى اجتماع المجموعة الأفريقية، ضمن التحضير لاجتماع الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بمدينة نيروبى فى كينيا، وحضر الاجتماع، أكثر من 28 وزيرا وممثلا للحكومات الأفريقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وضم الوفد المصرى،  الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والسفير ياسر عايد، مدير إدارة التنمية بوزارة الخارجية، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية، ومنها قضية العشوائيات، والبنية التحتية، والنقل المستدام، وقضايا الإسكان الميسر، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، ومجهودات الدول للتغلب علي بعض هذه التحديات، ومنها جهود الدولة المصرية للنهوض بالعمران، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، كما تم الحديث عن تمويل مشروعات التنمية العمرانية المستدامة، وتكامل الدول مع بعضها من أجل تنفيذ مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة، من أجل التوصل إلى صياغة للقرارات التى سيتم طرحها فى اجتماع جمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مصر تستعد لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى العام المقبل 2024، وهو ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذى استضافته الدولة المصرية فى نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ، وسيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة العمرانية المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث إن مصر ستكون أول بلد أفريقى يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية فى نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبو ظبى للدورة العاشرة.


 

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