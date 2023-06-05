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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة " يلتقي حاجزي سكن مصر بأرض المعارض

صدى البلد

التقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددا من حاجزي مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض " 1.2 " بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث للاستماع  إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ومنها الاهتمام باستكمال تنسيق الموقع وتوفير أماكن انتظار تكفي عدد سيارات السكان، حيث أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداَ لتسليم جميع الأعمال بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

وفي سياق متصل، كرَّم المهندس عبد الرءوف الغيطى، كلاً من المهندسة راندة محمود ومحمد خليل والسيد طلبه سند ابو محمد، كموظفين مثاليين عن شهر مايو.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماَ من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وأضاف " الغيطى "، أن التكريم للموظف المثالى سيكون شهريا ليكون حافزاً للموظفين  بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالى المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

ارض المعارض التجمع التجمع الثالث القاهرة الجديدة المهندس عبد الرءوف الغيطى جهاز تنمية مدينة القاهرة

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