جمارك الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا

تحققت نيابة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش والماريجوانا ، وذلك بعد ضبط راكبين أجنبيين في مطار الغردقة الدولي.

وتمكنت فرقة جمارك الغردقة الدولية ، من اكتشاف المحاولة غير القانونية لتهريب الحشيش المخدر والماريجوانا المخدرة بمخالفة قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكبين بلجيكيين من أصل مغربي أثناء خروجهما من بوابة اللجنة الجمركية. وباستخدام جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تم اكتشاف كثافات معتمة داخل علب في حقائبهما.

وعند تفتيش الحقائب، تم العثور على علبة كريم للشعر تحتوي على 24 جرامًا من الحشيش المخدر في كيس شفاف في العلبة الأولى، وتم العثور على نفس النوع من العلبة في الحقيبة الثانية تحتوي على 14 جرامًا من الماريجوانا المخدرة أيضًا ملفوفة في كيس شفاف.

وتم تحريز المخدرات بحضور مسؤولي جمارك الغردقة ومكافحة التهرب الجمركي. قرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 20 لسنة 2023، وتم إحالة الراكبين للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.