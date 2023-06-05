سارة الشامي: جبت 91% في ثانوية عامة ودخلت آداب جامعة القاهرة

كشفت الفنانة سارة الشامى، تفاصيل عن مراحل طفولتها وصولا إلى دخولها معهد السينما، موضحة أنها كانت خجولة من صغرها و لم تتوقع يوما أن تصير ممثلة، وكانت تذهب إلى برنامج "يلا بينا" بصحبة أختها و هنا الزاهد و أخواتها.

و أضافت سارة الشامي، خلال لقائها ببرنامج "الستات ماعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنها حصلت على مجموع 91.8% في الثانوية العامة، و إلتحقت بكلية أداب بجامعة القاهرة و قضت سنة واحدة فقط ،و لكنها لم تشعر أنه مكانها المناسب، و قررت أن تستكمل مسيرتها الفنية بالرغم من إعتراض والدها.

وأشارت سارة الشامي، إلى أنها دخلت معهد فنون مسرحية مُعتمد، موضحة أنها لم تكن تعلم أو تتصور انها ستصبح ممثلة، و لكنها فقط كانت تشعر انها تنتمي إلى هذا المكان.

