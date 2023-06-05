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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل تكريم حسن يوسف بقصر السينما

صدى البلد

استضاف قصر السينما التابع الهيئة العامة للثقافة السينمائية بوزارة الثقافة برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مساء أمس الفنان القدير حسن يوسف في ندوة لتكريمه عن مجمل أعماله بحضور جماهيري مهيب.


وقدم الفنان تامر عبدالمنعم درع وشهادة تقدير نائبا عن الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة بعد إصرار وزيرة الثقافة إهدائه درع وزارة الثقافة وليس درع الهيئة العامة للثقافة السينمائية.


بدأت الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تحدث الفنان تامر عبدالمنعم عن ذكرياته مع النجم الكبير حسن يوسف في مسلسل "الضاهر" وقال : كم كان شرف لي مشاركة نجم كبير مثل الأستاذ حسن يوسف وتحدث عن تواضعه الجم أثناء تصوير المسلسل.


بعدها تحدث النجم حسن يوسف عن ذكرياته مع مجموعة من الفنانين وأبرزهم الفنان الراحل محمد عوض والذي أدار الندوة نجله المخرج الكبير عادل عوض.


ثم تحدث عن ذكرياته مع الفنان القدير الراحل عبد البديع العربي وقال أت أول من إكتشفه الفنان الراحل حسين رياض.


وعن تشجيعه للرياضة قال الفنان القدير حسن يوسف كنت أشجع نادي الزمالك ولكن الآن أقوم بتشجيع منتخب مصر ونادي مانشيستر يونايتد.


إمتدت الندوة مايقرب من الساعة أجاب خلالها على مجموعة من الأسئلة من الحضور وتقدم الفنان بالشكر لجميع الحضور وقال : الفنان بدون جمهور لايساوي شيء.

قال حسن يوسف، خلال الندوة إن سعاد حسني كانت تعيش حياتها دون تفكير.. زعلت عليها لما توفيت جدا، لأني كنت بعتبرها زميلة تختة.. وكانت طيبة جدا ولحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لأن زيجاتها كانت فاشلة".

 

وأضاف: "كانت بتكلمني الساعة 2 بالليل تقولي صلاح كريم هيموتني.. اجري بالبيجامة والشبشب ليها عشان الحق الخناقة.. وكنت دايما بقولها بطلي العبط ده ربنا ادانا مخ وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه".

وتابع: الفنانة سعاد حسني قتلت في الشقة قبل أن يتم إلقاء جثمانها من الشرفة .. ذهبت أنا وزوجتي شمس البارودي لزيارة ابني محمود في لندن، وكان من أهداف الزيارة محاولة شمس إقناع سعاد حسني بالعودة للقاهرة واقنعناها بالفعل، بعدها سمعنا إنها اترمت".

الإعلامي تامر عبدالمنعم قصر السينما التابع الهيئة العامة للثقافة السينمائية تامر عبدالمنعم حسن يوسف الفنان القدير حسن يوسف

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