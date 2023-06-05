حسن يوسف: الفنان من غير جمهور خسران كل حاجة

عبّر الفنان حسن يوسف، عن سعادته بتكريمه في قصر السينما أمس الاحد، وذلك عن تاريخه الفني الحافل.

وقال حسن يوسف، على هامش تكريمه: على قد مانا سعيد بالتكريم سعيد بحضوركم، لاني سعيد جدًا ان لسة العلاقة موجودة والصداقة موجودة، وانا ديما اقول ان الجمهور من غير فنان مش خسران حاجة لان الفنان فيه بداله ١٠٠، انما الفنان من غير جمهور خسران كل حاجة".

ونشرت الصفحة الرسمية عدد من الصور، معلقين : “وسط حضور جماهيري استضاف قصر السينما النجم حسن يوسف وذلك ضمن برنامج نجم وندوة وقدم الندوة الفنان تامر عبد المنعم المدير العام للثقافة السينمائية ومدير قصر السينما وأدار الندوة المخرج عادل عوض، وذلك لتكريمه عن مسيرته الابداعية واهداؤه درع الهيئة العامة لقصورالثقافة. #قصر_السينما#الثقافة_السينمائية”.

قال حسن يوسف، خلال الندوة إن سعاد حسني كانت تعيش حياتها دون تفكير.. زعلت عليها لما توفيت جدا، لأني كنت بعتبرها زميلة تختة.. وكانت طيبة جدا ولحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لأن زيجاتها كانت فاشلة".

وأضاف: "كانت بتكلمني الساعة 2 بالليل تقولي صلاح كريم هيموتني.. اجري بالبيجامة والشبشب ليها عشان الحق الخناقة.. وكنت دايما بقولها بطلي العبط ده ربنا ادانا مخ وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه".

وتابع: الفنانة سعاد حسني قتلت في الشقة قبل أن يتم إلقاء جثمانها من الشرفة .. ذهبت أنا وزوجتي شمس البارودي لزيارة ابني محمود في لندن، وكان من أهداف الزيارة محاولة شمس إقناع سعاد حسني بالعودة للقاهرة واقنعناها بالفعل، بعدها سمعنا إنها اترمت".