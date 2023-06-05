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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خبير بأسواق المال: مؤشر الأفراد بالبورصة المصرية يتجه لتحقيق مستوى قياسي جديد

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق متراجعا باكثر من 109 نقطة بنسبة هبوط 0.63% مسجلاً مستوى إغلاق عند 17345.9 نقطة.

وأرجع ذلك إلى استمرار عمليات جني الأرباح الرأسمالية والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي خلال النصف الثاني من تعاملات اليوم ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 17400 نقطة.

وأضاف أن المؤسسات المالية المصرية والعربية استمرت في الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر 

وأشار إلى أنه في حالة نجاح المؤشر الرئيسي في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17400 مرة أخرى والإغلاق أعلاه فإنه سيستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17700 نقطة مدعوماً بارتداد الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وقال: "أما في حال عدم نجاح المؤشر باستعادة مستوى 17400 نقطة فإنه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 17000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أوضح أنه نجح في الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستوى قياسي جديد وأغلق مرتفعا بمقدار 69.34 نقطة بنسبة صعود 2.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3461.23 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وزيادة المراكز المالية تدريجياً الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب اليومية بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية متجها بهذا الاداء الإيجابي والصعود إلى تحقيق قمة جديدة للمؤشر.

وأشار أن إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3400 نقطة.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.129 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 17345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 20833 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 7258 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 3461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5113 نقطة.

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