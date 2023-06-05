شارك بصك الأضحية.. مبادرة لتوزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا بأسون

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان فى انطلاق مبادرة إنسانية خيرية جديدة بعنوان " بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023 " ، وذلك لحث المواطنين على أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الاكثر استحقاقا في قرى ونجوع وعزب محافظة أسوان.

وقال محمد يوسف وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بأن المبادرة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر إحتياجاً فى محافظة أسوان ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجاً والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكى تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها ، وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر إحتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

صك الأضحية

وأكد أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة « بثمن كيلو واحد من اللحوم.. شارك فى صك الأضحية 2023» من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع الأسوانى، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدنى الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان بأن المبادرة تحث المضحيين على شراء صك الأضحية بالتقسيط وذلك ليستطيع الجميع المساهمه في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولوصول اللحوم إلى عدد أكبر من المستفيدين، مضيفًا أنها مبادرة إنسانية تأتي في إطار مبادرات الأورمان والتي تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدا المساهمه والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

جهود

وكان قد قام طلاب الفرقة الرابعة لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان بإهداء مشروع التخرج الخاص بهم للواء أشرف عطية محافظ أسوان ، لإستثماره فى منظومة التطوير والتجميل والتحديث التى تشهدها عروس المشاتى ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .. جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بعميد كلية التربية النوعية الدكتور محمد راشد ، وبحضور الدكتورة إيمان وجدى وكيل الكلية .

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للطلاب ، والمشرفين من المعيدين بقسم التربية الفنية على هذا المجهود الرائع الذى تم بذله لإخراج هذا العمل الفنى المتمثل فى معلقة مضاءة ، وتم إستخدام خامات البيئة فى تصميمها وتنفيذها وتوظيفها بشكل إيجابى .