عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقيقة تضرر محاصيل المانجو بسبب العواصف الترابية الأخيرة

المانجو
المانجو

كشف محمد محمود مدير مركز البساتين الزراعية الأسبق، حقيقة تضرر محصول المانجو بسبب العواصف الترابية.

 

محصول المانجو تضرر.. شعبة الخضراوات والفاكهة تصدم المصريين ومفاجأة بشأن الأسعار بالسوق

هل يختفي المانجو من الأسواق؟| خسائر العام قبل الماضي تتكرر هذه السنة بسبب العواصف.. القصة الكاملة

وقال محمد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  موجة  الاتربية والحرارة المرتفعة أثرت على محاصيل المانجو ".

 

وأضاف محمد محمود :" بعض المحافظات التي تزرع المانجو تأثرت بسبب العواصف الترابية ".

 

وتابع محمد محمود :"  الإسماعيلية تأثرت بسبب العواصف الترابية لكن نسبة  التأثر في محاصيل المانجو لا تتعدى 30 % ".

 

وأكمل محمد محمود :" معظم أصناف المانجو لم تتأثر بشكل كبير بسبب العواصف الترابية ".
 

المانجو محاصيل المانجو الزراعة مانجو اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

بشرى سارة لأصحاب المعاشات| موعد الصرف في يوليو القادم وزيادة 1000 جنيه

دينا مراجيح ماتت| تفاصيل وفاة فتاة السوشيال الغلبانة.. وهذا ظهورها الأخير

مأساة فتاة تحولت لتريند|إسراء: كتب كتابي كمان يومين وصحيت لقيت نفسي كده.. فيديو

عاصفة جديدة تضرب البلاد بعد يومين |حالة الطقس

القادم أسوأ.. تحذير عاجل لزيلينسكي من قرارات أمريكا بعد هجوم كارثي لقواته

ترشيحاتنا

الفار يلغي هدفا عالميا لـ فتوح في مباراة الزمالك والاتحاد بالدوري

أحمد موسى عن الزيادة السكانية في مصر: أرقام مفزعة.. فيديو

لا يحدث في أي كوكب| سر لقطة أغضبت مارسيل كولر ورسالة قاسية لمدرب الوداد

بطريقة بشعة.. شرطي ينهي حياته تحت عجلات القطار في المغرب |تفاصيل

أحمد موسى مشيدا بـ مصطفى شوبير: بطل وهيعدى أبوه وسبب رئيسي في الفوز

اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء: نقدم الخدمات للمواطن بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تجمع بين اللاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رجل أعمال يثير الجدل بمظهر شبابي 18 عاما بدون عمليات تجميل..اعرف السر

أسرار عمل كبيبة الدجاج هشة وسهلة الهضم

اللهم ارزقه خيرا مني.. اخر صور تجمع بين سهر الصايغ و خطيبها السابق

فيديو

فيديو متداول لانهيار أحد الجسور المعلقة العملاقة بالهند.. شاهد

إصابات بالجملة للفنانين .. جراحة لـ لقاء سويدان وحسام داغر في العناية المركزة

سميرة سعيد تطرح أغنية إنسان آلى.. فيديو

رئيس الأركان يبحث مع نظيره التشيكي التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ