حقيقة تضرر محاصيل المانجو بسبب العواصف الترابية الأخيرة

كشف محمد محمود مدير مركز البساتين الزراعية الأسبق، حقيقة تضرر محصول المانجو بسبب العواصف الترابية.

وقال محمد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" موجة الاتربية والحرارة المرتفعة أثرت على محاصيل المانجو ".

وأضاف محمد محمود :" بعض المحافظات التي تزرع المانجو تأثرت بسبب العواصف الترابية ".

وتابع محمد محمود :" الإسماعيلية تأثرت بسبب العواصف الترابية لكن نسبة التأثر في محاصيل المانجو لا تتعدى 30 % ".

وأكمل محمد محمود :" معظم أصناف المانجو لم تتأثر بشكل كبير بسبب العواصف الترابية ".

