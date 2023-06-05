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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا وبريطانيا تناقشان الدعم العسكري وانضمام كييف لحلف الناتو

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم "الاثنين"، أنه اجتمع بوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في كييف، لمناقشة الدعم العسكري لأوكرانيا وانضمام بلاده إلى الناتو.

وأشار شميهال - في بيان، أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أنه تقدم خلال الاجتماع بالشكر للمملكة المتحدة على دعمها الثابت، وقيادتها في إنشاء "تحالف من الطائرات المقاتلة"، واستعدادها لتدريب الطيارين الأوكرانيين، لافتًا إلى أن المجموعات الأولى من الطيارين الأوكرانيين غادرت بالفعل للتدريب.

وقال شميهال: "في ساحة المعركة، تجري إعادة تشكيل القوات المسلحة الأوكرانية لتلتزم بمعايير الناتو، وخلال القمة القادمة للحلف، يجب أن تسمع أوكرانيا بعض الرسائل حول مستقبلها في الناتو".

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني بريطانيا إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصدير سلع مزدوجة الغرض، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها استنزاف الآلة العسكرية الروسية.

ونوه شميهال، بمشاركة بريطانيا في إعادة الإعمار السريع لأوكرانيا، لا سيما في ترميم 6 جسور في منطقة كييف، معربا عن أمله في التطور السريع لآلية مطالبة روسيا بالتعويض، مؤكدًا أنه على موسكو أن تدفع ثمن كل ما تم تدميره، كما شكر لندن على استضافة مؤتمر إنعاش أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اجتمع بوزير الخارجية البريطانيا في كييف، في وقت سابق من اليوم الاثنين؛ لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو وتنفيذ صيغة السلام وإعادة بناء أوكرانيا.

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