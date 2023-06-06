محامي بالنقض منفعلا على الهواء: هتمضي على قايمة هتكون وثيقة حبسك| شاهد

وجه عصام عجاج المحامي بالنقض، رسالة للرجال التي تقوم بالتوقيع على قائمة المنقولات، قائلا: "مفيش حد ييجي يعيطلنا وهو بيمضي على قايمة"، مكملا "هتمضي على القائمة هتكون وثيقة حبسك".

وأضاف عصام حجاج، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن ضرورة وجود و افتراض حسن النية بين الزوجين، إما أن يكون التوقيع بالتوازي.

قانون الأسرة ظالم للرجل

وأشار عصام حجاج، إلى أن قانون الأسرة الذي يُعدل، من وجه نظره ظالم للرجل و يؤدي إلى حبس الرجل في كل الأحوال، خاتما أن الإعلام و المسئولين ضد الرجل و لا يوجد مؤسسة تدافع عن حقوق الرجل.

