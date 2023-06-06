عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي بالنقض منفعلا على الهواء: هتمضي على قايمة هتكون وثيقة حبسك| شاهد

قائمة المنقولات
قائمة المنقولات

وجه عصام عجاج المحامي بالنقض، رسالة للرجال التي تقوم بالتوقيع على قائمة المنقولات، قائلا: "مفيش حد ييجي يعيطلنا وهو بيمضي على قايمة"، مكملا "هتمضي على القائمة هتكون وثيقة حبسك".

وأضاف عصام حجاج، خلال لقائه ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، و الذي تقدمه الإعلامية "دينا رامز"، أن ضرورة وجود و افتراض حسن النية بين الزوجين، إما أن يكون التوقيع بالتوازي.

 

قانون الأسرة ظالم للرجل

 

وأشار عصام حجاج، إلى أن قانون الأسرة الذي يُعدل، من وجه نظره ظالم للرجل و يؤدي إلى حبس الرجل في كل الأحوال، خاتما أن الإعلام و المسئولين ضد الرجل و لا يوجد مؤسسة تدافع عن حقوق الرجل.
 

قائمة المنقولات ست الستات صدى البلد دينا رامز قانون الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

محاولات مسمومة.. عدلي القيعي يفتح النار على منافسي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

موقف الأهلي من معاقبة حسين الشحات بعد غضبه خلال مواجهة الوداد المغربي

محدش يخرج من بيته.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الأربعاء والخميس

ترشيحاتنا

مفاجأة حول الصين.. قادة التجسس في العالم يجتمعون سرا بهذه الدولة

"جريمة حرب"..شاهد| لحظة انهيار سد نوفا كاخوفكا الأوكراني على يد القوات الروسية

طوارئ وتحذيرات من فيضان.. القصة الكاملة لتدمير روسيا سد نوفا كاخوفكا الأوكراني

حسام البدرى: أنا من صعَّدت مصطفى شوبير

انطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

مجلس الوزراء ناعيا وزير الصحة الأسبق: فقدنا أحد الأساتذة المتميزين فى العلوم الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجعة ترسل إشارة غريبة لأحد لاعبي مانشستر سيتي.. من هو؟

بوفاتها.. طفلة تنقذ 10 أشخاص بين الحياة والموت في الهند

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ