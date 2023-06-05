متحدث التعليم: 85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون "اختيار من متعدد"

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلاً "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد.. و 15% مقالي".

وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن قبل نهاية الترم الأول قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بإقامة مؤتمر صحفي لشرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة آخر العام، وتم الإعلان عن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

وتابع أن الوزارة قامت بطرح نماذج استرشادية في بداية شهر مارس الماضي علي موقع الوزارة حتي يتدرب الطلاب علي كيفية الإجابة علي أسئلة الامتحانات.