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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج: حادث الجندي المصري أثبت أن الجيش الإسرائيلي لا يساوي شيء.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، القصة كاملة بخصوص حادث إطلاق النار الذي وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود من القوات الإسرائيلية، بجانب استشهاد الجندي المصري «الشهيد محمد صلاح».

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وقال سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الجندي في الأمن المركزي على أعلى مستوى من التدريب، موضحًا أن 5 يونيو من أسوء أيام في التاريخ المصري، لأنه مرتبط بالنكسة.

 

وتابع: أن الشهيد الجندي المصري «محمد صلاح» أثبت أن الجيش الإسرائيلي لا يساوي شيء، كما وأن الحادثة بمثابة «فضحية داخل الجيش الإسرائيلي».

 

وأوضح سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن إسرائيل سوف تتأخذ مجموعة من الإجراءات بعد حادث الشهيد «محمد صلاح»، للحد من تسلل المهربين.

 

وتابع: الشهيد المصري محمد صلاح في ظلام دامس قتل جنديين إسرائيليين، وهذا يوضح كفاءة الجندي المصري وقدرته على التصويب، ولديه روح معنوية عالية، موضحًا أن الجندي المصري محبي لوطنه، لذا رفض الرجوع ووقف كالبطل أمام الجنديين الإسرائيليين. 

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