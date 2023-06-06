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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

حتحوت يوجه رسالة للأهلي: إنت رايح المغرب متقدم.. تذكر هذا دائما

صدى البلد

وجه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، رسالة لجمهور ولاعبي الأهلي، بعد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأحمر ٢/١ على الوداد المغربي. 

وقال عبر برنامجه الماتش: "مش حلو أن زعلك من استقبال الأهلي هدفًا متأخرًا ينسيك أنك كسبت، أنت رايح المغرب وأنت متقدم.. تذكر هذا دائمًا".

فاز الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة فى ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.

ويحتاج الأهلي فى مباراة الإياب الى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد، ولكنه مطالب بالتسجيل؛ في حالة تسجيل الوداد لأي أهداف؛ من أجل التتويج بالبطولة.

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الخميس المقبل موعداً للسفر الي المغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا امام الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بمركب محمد الخامس في كازابلانكا.

واستقر كولر علي تأخير موعد السفر للمغرب بهدف زيادة معدلات التركيز بالقاهرة والبعد عن الأجواء الجماهيرية هناك وتدريب لاعبيه علي طريقة خوض مواجهة الإياب بعيداً عن أي مؤثرات خاصة أن الأهلي يدرك ملعب المباراة وكل شئ هناك.

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