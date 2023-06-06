أسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تتزايد في كندا

قال مسؤولون، إن كندا في طريقها نحو أسوأ كارثة على الإطلاق بشأن حرائق الغابات المدمرة، حيث من المتوقع أن تستمر الظروف الدافئة والجافة حتى نهاية الصيفتدمير بعد بداية غير مسبوقة لموسم الحرائق.

اشتعلت النيران في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية تقريبًا ، وقال مسؤولو الحكومة الفيدرالية إن نماذجهم تظهر زيادة مخاطر حرائق الغابات في معظم أنحاء كندا حتى أغسطس.

ومن جهته، قال مايكل نورتون ، أحد المسؤولين: 'إن توزيع الحرائق من الساحل إلى الساحل هذا العام أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام ، تحدث الحرائق عادة فقط في جانب واحد من البلاد في وقت واحد ، وغالبًا ما يحدث ذلك في الغرب'. مع وزارة الموارد الطبيعية الكندية.

وقال نورتون إن كيبيك ، الواقعة في شرق كندا ، كانت حاليًا الأكثر تضررًا بسبب الحرائق المتعددة التي أشعلتها البرق. وقال إن 'معدل زيادة المساحة المحروقة مرتفع أيضًا ... إذا استمر هذا المعدل ، فقد نصل إلى مستويات قياسية للمنطقة المحروقة هذا العام'.

وكانت ألسنة اللهب تتكاثر بسرعة في شرق كندا وأجبرت على الإجلاء في مقاطعة نوفا سكوتيا الأطلسية وكيبيك الساحلية.

ويوم الاثنين ، أخلت شركة Wallbridge Mining Company (WM.TO) مؤقتًا معسكرًا لمشروع الذهب في كيبيك وعلقت أنشطة الاستكشاف في Detour-Fenelon Gold Trend Property بسبب أمر طارئ متعلق بحرائق الغابات.

وقال يان بولانجر ، الباحث في شركة Natural Resources Canada: 'على مدار العشرين عامًا الماضية ، لم نشهد مثل هذه المساحة الكبيرة تحترق في وقت مبكر من الموسم'. 'جزئيًا بسبب تغير المناخ ، نشهد اتجاهات نحو زيادة المساحة المحروقة في جميع أنحاء كندا.'

وبحلول يوم الأحد ، كان حوالي 3.3 مليون هكتار قد احترق بالفعل - حوالي 13 ضعف متوسط ​​10 سنوات - وأجبر أكثر من 120 ألف شخص على مغادرة منازلهم مؤقتًا على الأقل.

ودمرت حرائق الغابات ، وهي ثاني أغلى كارثة في كندا بعد الفيضانات ، المنازل ، وأثرت على إنتاج النفط والغاز في مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط ، وتلوث الهواء في كل من كندا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في مؤتمر صحفي في أوتاوا: 'هذا وقت مخيف لكثير من الناس'.

واضاف ترودو: 'عندما يفقد الناس منازلهم ، فإنهم لا يفقدون فقط سقفًا وممتلكاتهم ؛ بل يفقدون مكانًا خاصًا حيث رأوا أطفالهم يكبرون ، حيث بنوا حياة'.

ويوجد حاليًا 413 حريق غابات نشط ، بما في ذلك 249 حريقًا خارج نطاق السيطرة ، وحوالي 26000 شخص تحت أوامر الإخلاء في جميع أنحاء كندا.