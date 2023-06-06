صحة الإسماعيلية تضبط 85 لتر زيت طعام في حملات على الأسواق

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، علي استمرار المرور المكثف على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين.

يأي ذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مكتب الأغذية بادراه القصاصين الصحية شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية وتم سحب 15 عينة مختلفة وتم إعدام 90 كيلو جرام أغذية فاسدة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 85 لتر زيت طعام للاشتباه وتم اخذ عينات لتحليلها، وتم تحرير 8 محاضر نظافة طبقا للقرار 96لسنه 67 ، تم تحرير 5 محاضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنه 67 .

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.