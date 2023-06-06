عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسماعيلية تضبط 85 لتر زيت طعام في حملات على الأسواق

المضبوطات
المضبوطات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، علي استمرار المرور المكثف على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين.

يأي ذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

الحكم على مستريح الإسماعيلية بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مكتب الأغذية بادراه القصاصين الصحية شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية وتم سحب 15 عينة مختلفة وتم إعدام 90 كيلو جرام أغذية فاسدة غير محتفظة بخواصها الطبيعية.

كما تم ضبط 85 لتر زيت طعام للاشتباه وتم اخذ عينات لتحليلها، وتم تحرير 8 محاضر نظافة طبقا للقرار 96لسنه 67 ، تم تحرير 5 محاضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنه 67 .

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.

وأشار الدكتور علي حطب، إلى استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | بيراميدز يوجه صدمة مدوية للأهلي .. تفاصيل مثيرة

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

مجلس أعلى ومركبات كهربائية| مصر تضع قدما على طريق صناعة السيارات.. تفاصيل

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلى درجة حرارة تضرب البلاد 45 رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

تشييع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

خلال ساعات .. ليفربول يحصل على توقيع بطل العالم

حقيقة تقدم الأهلي بطلب لاستبعاد باملاك تيسميا من تحكيم نهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. موقف كهربا من المشاركة فى إياب الوداد بنهائي دوري الأبطال

خطورته بالغة.. استشاري كلى يكشف أضرار وعلاج والوقاية من فيرس سي

الرئيس السيسي يدعو المشاركين في المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني لزيارة المقاصد السياحية

الرئيس السيسي يبدأ جولة خارجية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض اليوم

بعد تدمير سد كاخوفكا.. هل تتعرض قناة شمال القرم لخطر الجفاف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية ضخمة تثير فزعا في مقاطعة بريطانية.. ما السبب

نجوم حاولوا التخلص من حياتهم.. أحمد عزمي: قطعت شرايين إيدى.. وشيرين عبد الوهاب: عملت كل حاجة تخليني أموت

الأميرة يوجيني تنجب الطفل 13 في ولاية عرش بريطانيا.. تفاصيل وصور

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

فيديو

الخطيب يتخذ هذه الإجراءات قبل لقاء الوداد | فيديو جراف

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ