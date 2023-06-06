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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لـ4 والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين في خلية المنيا الإرهابية

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، 4 متهمين بالإعدام شنقا عما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ الهجوم على دير الأنبا صموئيل بالعدوة بمحافظة المنيا.  

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الإعدام شنقا لـ 4 متهمين في قضية دير المنيا

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما، لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهمة، وإدراج المتهمين وكيان داعش الإرهابي على قوائم الإرهاب في الحكم الذي صدر برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء فى أمر الإحالة في قضية دير المنيا رقم 115749 لسنة  2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وارتكب المتهم الأول جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية دير المنيا، من الثاني وحتى الأخيرة، انضموا إلى جماعة إرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع العلم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى الرابع قتلوا المجني عليه "أسعد . ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مرتادي دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي، وقتلوا 6 آخرين مع سبق الإصرار والترصد من رواد الدير.

كما شرعوا فى قتل 27 مواطنا آخرين وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وسيارات دفع رباعي وتنفيذا لذلك أطلق المتهمون الأول والثالث والرابع أعيرة نارية على حافلتين فى مدق رملي مؤدي للدير، كما أتلفوا حافلتين مملوكتين للغير.

المنيا دير المنيا جنايات أمن الدولة داعش قضية دير الانبا صموئيل محافظة المنيا

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