محافظ أسوان: إعداد قاعدة بيانات سليمة للعاملين بالجهاز الإداري

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، وبحضور سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان .

ويأتي ذلك فى ظل الجهود المتواصلة لتطبيق منظومة التحول الرقمى التى تتم على قدم وساق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الخطة الاستراتيجية للدولة، ولتحقيق الإصلاح الإدارى المطلوب داخل المؤسسات المختلفة.

دعم فنى

حيث تناول اللقاء عرض الجهود الجارية حالياً من الجهاز لتقديم الدعم الفنى بشأن آلية تحديث الملف الوظيفى والمقررات الوظيفية للعاملين بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية ، وأيضاً لمديريات الخدمات المختلفة للعمل على إزالة جميع المعوقات والصعوبات التى تواجههم ، والتعامل بانسيابية دون أى تعقيدات روتينية للإرتقاء بمستوى العمل الوظيفى على الوجه الأفضل.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة تسعى دائماً لتطوير معدلات العمل تطبيقاً لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية بما يساهم فى تقديم الخدمات للعاملين بالجهاز الإدارى بجودة أعلى، علاوة على التعرف بالإمكانيات البشرية القادرة على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات، لافتاً إلى مواصلة تنظيم الدورات وورش العمل التى تتعلق بالنواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية للتعريف بآلية إدخال البيانات للعاملين بهدف إعداد قاعدة بيانات سليمة بأسلوب علمى ومحكم.

جهود

وكان قد شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت رئيس الجمعية ، وبمشاركة المختصين من الجهات المعنية، وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض والارتقاء بجهود وأعمال الشركة.

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود المكثفة التى تقوم بها الشركة القابضة للسياحة والفنادق للاستغلال الأمثل للمنشآت السياحية والفندقة، توازياً مع أنشطة التنمية العمرانية للمناطق السياحية فى ظل رؤية متكاملة وممنهجة للارتقاء بصناعة السياحة طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والتنفيذية فى هذا الشأن، للوصول للأهداف المرجوة التى تحقق عوائد إيجابية، والظهور بالمظهر المشرف والجاذب للوفود والأفواج السياحية.