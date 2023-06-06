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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية العتمور قبلى بكوم أمبو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شهدت نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو شمال أسوان إرتفاعاً ملحوظاً بنسب تراوحت ما بين 65% وحتى 85 % وتضم مشروعات إنشاء محطة للرفع وتنفيذ شبكات وخطوط للطرد والإنحدار والوصلات المنزلية بالقرية الرئيسية وتوابعها .

وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال إجتماعه مع المسئولين في هذا الشأن .

وأوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة ، أنه بناء على تكليفات محافظ أسوان فقد تم إستكمال الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ لعدد 20 من المشروعات الخدمية الجارية بقرية العتمور قبلى والتى يتبعها 18 قرية ونجع وتضم 23,6 ألف نسمة .

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وأشار ناجح مصطفى، إلى تفقد مشروعات تطوير الوحدة الصحية بالعتمور قبلى والوحدة الصحية بالعتمور المستجد ، ومدرسة الشهيد عبد العزيز حسان للتعليم الأساسى ، وإنشاء كوبرى العتمور قبلى وكوبرى الجعافرة وذلك بنسب 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف بنسبة 95% لكل مشروع أيضاً ، علاوة على تفقد مشروع إنشاء محطة تجميع الصرف الصحى بنسبة 75 % .

وقال المهندس ناجح مصطفى، إنه خلال الجولة تم التشديد على الجهات المنفذة بالإلتزام بتعليمات المحافظ بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولاً بأول ، علاوة على الإهتمام بتنفيذ أعمال اللاندسكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصلت 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان وقيمة الخدمات المقدمه للمواطنين .

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هذا فضلاً عن ضرورة رفع مستويات الأداء وعدم السماح لأى مقاول أو شركة بالإستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير وذلك لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، بحضور فعاليات الحفل الختامى للأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام الدراسى 2022/2023 ، والذى قامت بتنظيمه المدارس المصرية اليابانية فرع حى العقاد ، وسط مشاركة من جابر أبو خليل عضو مجلس النواب ، وأيضاً سماحة الشيخ إدريس السيد مصطفى الشريف رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامي ونقيب الأشراف بأسوان ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، ومحمد كمال مدير المدرسة ، وكذا القيادات الجامعية والتعليمية والعسكرية ، وطلاب المدرسة وأولياء الأمور .

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