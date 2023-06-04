محافظ أسوان يكلف نائبته لحضور جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بحضور جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال إجتماعها برئاسة النائب محمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ، وسط مشاركة لنائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ، وعدد من نواب محافظة أسوان ، وكذا ممثلى كافة الوزراء المعنيين ، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن الخدمات فى المنطقة الصناعة بمحافظة أسوان ، وتضمن طلب الإحاطة أيضاً المطالبة بإنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت فى محافظة أسوان بما يفتح آفاق جديدة للتصدير .

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان المتواصلة والمكثفة للإستغلال الأمثل للمزايا النسبية المتعددة ، والمقومات المتنوعة التى تمتلكها عاصمة الإقتصاد الإفريقى فى ظل توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الإستثمارات ، ودعم هذا الملف الهام لما سيحققه من عوائد إيجابية فى المستقبل القريب .

لجنة الصناعة

وعقب مناقشة طلب الإحاطة ، توصلت اللجنة لمجموعة من التوصيات كانت من أبرزها إستغلال كافة الموارد الطبيعية للمحافظة الإستغلال الأمثل بمحافظة أسوان لإقامة منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت ، بجانب التوصية بعمل مزايدة عالمية لكافة الشركات المتخصصة ، على أن يتم مناقشة ذلك مع الوزراء المعنيين ولجنة الصناعة .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن المرحلة الحالية شهدت إنطلاق عدد من المشروعات الإستثمارية المتنوعة والتى ستوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية من بينها إفتتاح فندق سياحى بعد توقفه لأكثر من 12 عاماً ، وأيضاً إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى ، مع بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة إستثمارية 300 مليون جنيه ، وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى وغيرها الكثير والكثير .

وأوضح أشرف عطية بأنه تم تسليم الوحدات والورش للشباب المنتفعين بالمنطقة الصناعية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بإجمالى 47 وحده لعدد 37 مستثمر حيث تضم المنطقة الصناعية 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وهو الذى توازى مع العمل فى أكبر منطقة لوجستية عالمية يجرى تنفيذها على مساحة 600 فدان بمنطقة كركر لتساهم بشكل مباشر فى الإنفتاح على الأسواق الافريقية .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن محافظ أسوان منذ توليه المسئولية أعطى أهمية كبيرة لدفع عجلة الإستثمار ، والعمل على إزالة العوائق والإجراءات ، وهو ما تجسد واقعاً ملموساً بإفتتاح وتشغيل المزيد من المصانع ، بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والإقتصاد نحو الأسواق الإفريقية بإتاحة قاعدة تتمثل فى المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة المخطط إنشاؤهم .

وأشارت غادة أبو زيد إلى أنه تم إفتتاح وتشغيل 27 مصنع بالمنطقة الصناعية القديمة بالعلاقى بتكلفة 150 مليون جنيه ضمن 34 مصنع مخطط إفتتاحهم وتشغيلهم على مراحل مما يساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى ، وهو ما أشادت به لجنة الصناعة خلال زيارتها للمحافظة والمنطقة الصناعية برئاسة معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى يناير الماضى حيث نجحت المحافظة فى ترفيق المنطقة، ودعمها بتركيب 10 محولات للكهرباء .

الإستثمار

وأضافت نائب المحافظ إلى دراسة التوسع وتحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة الصناعية على مساحة 50 فدان للإستفادة من المزايا الإقتصادية وقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية بما يعمل على تحقيق التنافسية العالمية ، والقيمة المضافة وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الإستثمار ، وخاصة تعدد جهات الولاية ، بالإضافة إلى العمل على ترفيق المناطق الصناعية .

وأكد على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات .

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم دراسة إنشاء منطقة جديدة لإقامة منطقة صناعية متخصصة لخام الفوسفات فى شمال المحافظة ، وتفعيل المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة على مساحة ٢٠٠٠ فدان لتنفيذ أنشطة صناعية تعتمد على المقومات الطبيعية من خامات طبيعية ومحجرية متنوعة.