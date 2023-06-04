عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفراء ومدربات «الرياضة من أجل التنمية» بأسوان يشاركون باللقاء المجمع لمحافظات الصعيد بالإسكندرية

جهود الشباب والرياضة
جهود الشباب والرياضة بأسوان

شارك سفراء ومدربات برنامج " الرياضة من أجل التنمية " بأسوان فى اللقاء المجمع بمحافظة الإسكندرية، والذى يقام فى خلال الفترة من 2 يونيو إلى 4 يونيو 2023، وذلك بإشراف من كابتن رحاب حسين المشرف العام للبرنامج

 وهناك جهود متواصلة تحرص الدولة على تنفيذها لدعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

رفع درجة الاستعداد.. عاصفة ترابية مسائية في أسوان

محافظ أسوان: 136% زيادة عن المستهدف في كميات القمح الموردة

سفراء

ونستعرض فى السطور التالية عبر منصة " صدى البلد " هذه الجهود فى 10 معلومات على النحو التالي: 

1- بناءً على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .. التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان للتعاون بشأن إنشاء سوق تجزئة مؤمن بمدينة كوم أمبو. 

2- يقع السوق على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد ومنع تكرار حوادث الحريق. 

3- وجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتيسير دفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذي طال عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما وجه بتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.

محافظ أسوان: تنفيذ 90% من خطة رصف الطرق باعتمادات 106 ملايين جنيه

تعرف على جهود التضامن ومحافظة أسوان لإنشاء سوق تجزئة مؤمن بكوم أمبو

جهود 

4- وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، لتقديم كافة أوجه التمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة، تم التواصل بين كل من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واتخاذ قرار بمضاعفة مبلغ التعويض المقرر وصرفه فوراً من موازنة الإغاثة المرسلة سلفاً من الوزارة إلى المحافظة.

5-كما قام الطرفان بالاتفاق على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك في جهود مكثفة لمنع المحال و"الباكيات" التي تقام بشكل مكثف أو عشوائي مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق. 

6- وتم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، على أن يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.

7- ويهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتي تؤول إلى الباعة الجائلين، مما يتسبب في اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكافة أنواعها. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان سفراء اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

مفاجأة.. تعرف على حارس الأهلي أمام الوداد المغربي

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

8 لاعبين.. محمد فاروق يعلن قائمة الراحلين عن الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: 136% زيادة عن المستهدف في كميات القمح الموردة

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 4-6- 2023

في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. التضامن تتعامل مع 1152 بلاغا العام الجاري

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة داليا عبدالسلام

كوريا الجنوبية تكذب بوريل بشأن توريد الذخيرة لـ أوكرانيا

بحاجة إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبورة ونشاط رياح وأمطار.. ظواهر جوية متوقعة اليوم والأرصاد تحذر من الطقس

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ