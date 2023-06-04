سفراء ومدربات «الرياضة من أجل التنمية» بأسوان يشاركون باللقاء المجمع لمحافظات الصعيد بالإسكندرية

شارك سفراء ومدربات برنامج " الرياضة من أجل التنمية " بأسوان فى اللقاء المجمع بمحافظة الإسكندرية، والذى يقام فى خلال الفترة من 2 يونيو إلى 4 يونيو 2023، وذلك بإشراف من كابتن رحاب حسين المشرف العام للبرنامج .

وهناك جهود متواصلة تحرص الدولة على تنفيذها لدعم العاملة غير المنتظمة وأسرهم، وإدراج العاملين بها تحت مظلة القطاع الرسمي للتمتع بكافة مزايا الحماية الاجتماعية والتأمينية.

سفراء

ونستعرض فى السطور التالية عبر منصة " صدى البلد " هذه الجهود فى 10 معلومات على النحو التالي:

1- بناءً على تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .. التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان للتعاون بشأن إنشاء سوق تجزئة مؤمن بمدينة كوم أمبو.

2- يقع السوق على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد ومنع تكرار حوادث الحريق.

3- وجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتيسير دفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذي طال عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما وجه بتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.

جهود

4- وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، لتقديم كافة أوجه التمكين الاقتصادي ودعم العمالة غير المنتظمة، تم التواصل بين كل من السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واتخاذ قرار بمضاعفة مبلغ التعويض المقرر وصرفه فوراً من موازنة الإغاثة المرسلة سلفاً من الوزارة إلى المحافظة.

5-كما قام الطرفان بالاتفاق على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك في جهود مكثفة لمنع المحال و"الباكيات" التي تقام بشكل مكثف أو عشوائي مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق.

6- وتم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، على أن يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.

7- ويهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتي تؤول إلى الباعة الجائلين، مما يتسبب في اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكافة أنواعها.