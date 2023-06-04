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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم أسوان تكرم المتميزين في أنشطة التربية الاجتماعية بالعام الدراسی 2022-2023

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بتكريم المتميزين بأنشطة التربية الاجتماعية والفائزين بالمسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، وذلك بحضور الدكتور محمد السانوسى مدير عام الخدمات التربوية ، وسلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية حيث يأتي ذلك فى إطار الاهتمام بدعم وتشجيع المتميزين .

وتم تكريم أيمن سلامة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الرائد المثالى، والطالب ياسين محمد عبد الرازق الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الملتقى الفكرى والثقافى.

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تكريم

كما تم تكريم مديرى المدارس الفائزة بمسابقة أفضل نادى صيفى على مستوى الإدارات وهى مدارس " عزيز إبراهيم الاعدادية بنات(أسوان) ، والجعافرة الابتدائية (دراو) ، وكروسكو الابتدائية (نصر النوبة) ، وعمر بن عبدالعزيز الابتدائية (كوم امبو) ، وأم المؤمنين الاعدادية بنات (ادفو) ، وكذلك مديرى المدارس المنفذة لمبادرة " فى مدارسنا الأخلاق أولاً " وهى مدارس عمر بن الخطاب الاعدادية بنات ، ودراو الفنية بنات- كلابشة الثانوية الفنية بنات ، وفاطمة الزهراء الاعدادية بنات ، وبنات النيل الابتدائية بنات .

وتقديراً لدورهم فى تنفيذ الأنشطة المختلفة قام وكيل الوزارة بتكريم الموجهين الأوائل للتربية الإجتماعية وهم علاء الدين عبدالله موجه أول مركزى ، وسحر عنتر ، وهويدا مايز ، وسيد ربيع ، وكذا رؤساء أقسام الخدمات التربوية بالإدارات أمل سید ، ومظهر أبو الحسن ، ويحيى صابر ، ومحمد عبد اللطيف ، ورندا عبد الرحيم ، وطالبهم بمواصلة جهودهم فى خدمة العملية التعليمية عبر إبراز مواهب الطلاب وتنمية شخصيتهم ومهاراتهم ، وتمنى لهم دوام التوفيق.

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جهود

وكانت قد أعلنت مديرة التربية والتعليم فى أسوان اليوم الإثنين أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمدارس محافظة أسوان، وجميعهم حاصلين على مجموع ٢٧٩.٥ درجة. 

وجاءت أسماء طلاب أوائل الشهادة الإعدادية العامة واللغات كالتالى: مصطفى أحمد ابراهيم محمد الأول بمدرسة أحمد عيد الإعدادية التابعة لإدارة إدفو ، والذى حصل على مجموع درجات ٢٧٩.٥ درجة ، ومريم محمد ربيع متولى، الأول مكرر، والتى حصلت على مجموع ٢٧٩.٥ درجة ، والتابعة لمدرسة المعمارية الإعدادية المشتركة بإدارة إدفو ، ولجين محمد محمود، الأول مكرر، بمجموع ٢٧٩.٥ درجة ، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، التابعة لإدارة إدفو التعليمية ، وكذلك أيضاً نور عمر أحمد مصطفى، الأول مكرر، والحاصلة على مجموع ٢٧٩.٥ درجة، بمدرسة ملحقة أم المؤمنين الإعدادية بنات ، إدارة إدفو التعليمية.

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