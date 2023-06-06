محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور حفل ختام الأنشطة الطلابية للمدارس المصرية اليابانية

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم، بحضور فعاليات الحفل الختامى للأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام الدراسى 2022/2023، والذى قامت بتنظيمه المدارس المصرية اليابانية فرع حى العقاد، وسط مشاركة من جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، وأيضاً الشيخ إدريس السيد مصطفى الشريف، رائد المنهج الإدريسى بالعالم العربى والإسلامى ونقيب الأشراف بأسوان، والدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، ومحمد كمال، مدير المدرسة، وكذا القيادات الجامعية والتعليمية والعسكرية، وطلاب المدرسة وأولياء الأمور .

يأتي ذلك فى إطار حرص المحافظ المستمر لدعم الأنشطة الطلابية الهادفة لاكتشاف المواهب، والعمل على صقلها وتنميتها للاستثمار الجيد للطاقات الكامنة للشباب، وخلق أجيال قادرة على المنافسة الإيجابية والمشرفة فى المسابقات المحلية والدولية.

أنشطة تعليمة

وفى كلمة محافظ أسوان التى ألقتها السكرتير العام، قال اللواء أشرف عطية إن إدخال نموذج التعليم اليابانى فى أسوان ساهم في تحديث الوسائل التعليمية، وأساليب التدريس بطرق تكنولوجية حديثة ومتطورة بعيداً عن الحفظ والتلقين، بالإضافة إلى التركيز على الأنشطة المدرسية وتطبيق مبادئ الإنضباط والتربية والسلوكيات السليمة، فضلاً عن تعزيز روح الولاء والإنتماء للمدرسة والأسرة والوطن.

وأكد المحافظ أن ذلك يتواكب مع رؤية المحافظة ومنهجها لدعم استراتيجية الحكومة ووزارة التربية والتعليم برعاية واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يضع دائماً قطاعات التعليم والصحة فى مقدمة أولوياته إيماناً منه أن التعليم هو قاطرة الأمم ومستقبلها الواعد.

وأوضح المحافظ أن أسوان تشهد تنويعا للمنتج التعليمى أمام أبنائنا وبناتنا سواء من التعليم الحكومى أو التجريبى أو الخاص أو بالنظام اليابانى أو مدارس النيل، علاوة على الاهتمام بالتعليم الفنى وربطه بسوق العمل.

المدارس المصرية اليابانية

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس المصرية اليابانية تقوم بتطبيق النموذج اليابانى من الأنشطة التعليمية "توكاتسو" للعام السادس على التوالى، حيث تشير كلمة "التوكاتسو" إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتى تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة فى سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، وبالفعل تم ذلك على مدار الأعوام الدراسية السابقة.

وتم رصد مجموعة كبيرة من الإيجابيات والتغيرات على سلوك التلاميذ، وحدثت العديد من التغيرات الإيجابية على أولياء الأمور بالتبيعة نظراً لمشاركتهم المدارس فى تنفيذ الأنشطة أو من خلال ما ينقله الطفل من خبرات وسلوكيات تعلمها بالمدرسة إلى المنزل والمجتمع المحيط.

وتضمنت فعاليات الاحتفال مجموعة من الفقرات المتميزة لجميع المراحل المختلفة بالمدرسة من المرحلة الأولى رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائى، علاوة على تقديم عرض رياضى، وعرض موسيقى كورال لإبراز مهارات الطلاب فى الموسيقى والحركة الرياضية، وكذلك تخرج المرحلة الثانية برياض الأطفال وانتقالهم للصف الأول الابتدائى، بالاضافة إلى فقرة الجمباز والاستعراض اليابانى.