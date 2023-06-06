أحمد العوضي: لا كرامة بين الزوجين المحبين

قال الفنان أحمد العوضي إن الأزمة الصحية العنيفة التي مرت بها زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كانت صعبة جدا، ولكنه هو وياسيمن دائما يحمدان لله على مرور هذه الفترة، ويتذكران المشاعر الجميلة المخلصة بينهما أثناء مرضها.

وأضاف أحمد العوضي خلال لقائه بالإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية "دي إم سي" أن عشرته خلال الأربعة سنوات لياسمين جعلتهما يتكيفان على طباع بعضهما، منوها بأنه كان شخصية عصبية في بداية زواجهما ويحب أن تنفذ كلمته، ولكنه تغير في هذا الطبع واقتنع أنه لا يجب أن يفرض سيطرته، مؤكدا أن الزواج مشروع بين الزوجين وليس لفرض السيطرة، ويجب أن يستمع كلا منهما لرأى الأخر ويأخذ بالرأى الأفضل والصحيح، وليس رأيه هو فقط.

السرية التامة بين الزوجين في الخلافات والمشكلات

وأكد أحمد العوضي، أن أي زواج ناجح يعتمد على السرية التامة بين الطرفين، مضيفا أنه عندما يروي أحد من الطرفين مشكلة بينهم لأحد الأقارب أو الأصدقاء تتفاقم المشكلة أكثر بين الطرفين، ولكن عندما تبدأ المشكلة وتنتهي ما بين الزوجين، يكون أفضل بكثير وسوف يتراضيان بين بعضهما أسرع وأفضل من تدخل أى أطراف أخرى.

لا كرامة بين الزوجين المحبين

وأوضح العوضي، أنه لا كرامة بين الزوجين المحبين، ولكن تتدخل الكرامة عندما تتدخل أطراف أخرى كثيرة خارجية داخل المشكلة بين الزوجين، وفي النهاية يتصالح الزوجين فيما بينهما.