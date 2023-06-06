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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الطاقة الذرية يزور أوكرانيا لمناقشة العواقب الوخيمة لتفجير سد نوفا كخوفا

سد نوفا كخوفكا
سد نوفا كخوفكا

أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالاً هاتفياً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، لمناقشة العواقب الوخيمة لتفجير سد نوفا كخوفا.

وتابع زيلينسكي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": ناقشنا طرقًا لتقليل المخاطر بعد انفجار السد، كما وافق جروسي على زيارة لأوكرانيا.

وتبادل المسؤولون الأوكرانيون والروس الاتهامات بتدمير سد نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون، الذي تم تحديده منذ فترة طويلة كهدف محتمل بسبب أهميته الاستراتيجية وإمكاناته التدميرية.

ويقع سد نوفا كاخوفكا في منطقة تسيطر عليها روسيا على طول نهر دنيبرو.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، فإن تدمير السد يضيف عنصرًا جديدًا معقدًا للحرب الجارية في أوكرانيا، تمامًا كما بدا أن القوات الأوكرانية تمضي قدمًا في هجوم مضاد طال انتظاره.

وأوضحت أنه “قد يكون للتداعيات عواقب بعيدة المدى، حيث تغمر المناطق السكنية على طول نهر دنيبرو، وتستنزف مستويات المياه حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وتجفيف إمدادات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

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