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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جديدة لـ جاك JS4 فى مصر

جاك JS4  موديل 2022
جاك JS4  موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية جاك في مصر عن زيادات أسعار طراز JS4 موديل 2022 خلال بداية شهر يونيو الحالى ، بعد الزيادات الاخيرة التى شهدتها فى مايو الماضى .

جاك JS4  موديل 2022

أوضح وكيل جاك ، أن السيارة JS4 موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 40 ألف جنيه .

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ومن المعروف ان السيارة جاك JS4 موديل 2022 ، تستمد قوتها من خلال محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 170 كم/ساعة، وتنتج 147 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن/متر.

جاك JS4  موديل 2022

و تأتي الابعاد الخارجية للسيارة جاك JS4  موديل 2022 ، بطول 4410 مم، وعرض 1800مم، وارتفاع 1660 مم، وقاعدة عجلات 2620 مم.

جاك JS4  موديل 2022

وتحتوى السيارة جاك JS4  موديل 2022، على باور ستيرنج، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار ضد السرقة، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، قفل أبواب السيارة باللمس، وفرش مقاعد من الجلد، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف .

جاك JS4  موديل 2022

كما تضم السيارة جاك JS4  موديل 2022 ، على عدد من وسائل الامان من بينها وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للاصطفاف، وESP، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

جاك JS4  موديل 2022

تاتى اسعار السيارة جاك JS4  موديل 2022 : 

-  فئة ديلوكس بسعر 799.900 ألف جنيه بدلاً من 759.900 ألف جنيه 

-  فئة ألتيمايت بسعر 849.900 ألف جنيه بدلاً من 809.900 ألف جنيه

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