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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صراع 30 عاما.. وزير خارجية أذربيجان: باكو وريفان على أعتاب السلام

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان وأرمينيا على أعتاب السلام، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح وزير الخارجية الأذربيجاني خلال جلسة خاصة للمجلس الدائم لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا: "مع نهاية النزاع المسلح الذي دام قرابة ثلاثين عامًا والالتزامات باحترام سيادة كل منهما وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما التي تعهد بها البلدان لأول مرة منذ استعادتهما استقلالهما، أصبحت أذربيجان وأرمينيا على عتبة السلام".

وأكد بيراموف إلى أن باكو تعمل بشكل وثيق مع أرمينيا لضمان سلام دائم، مشيرا إلى أن المحادثات التي أجريت مؤخرا في واشنطن وبروكسل وموسكو وتشيسيناو أوضحت مواقف الجانبين.

وأضاف بيراموف أن أذربيجان تتوقع من أرمينيا أن تتبادل الإرادة السياسية اللازمة لتسوية الخلافات على ثلاثة مسارات ملموسة على أجندة المحادثات الثنائية.

ولفت وزير الخارجية الأذربيجاني إلى أن العقبات الرئيسية تقف في طريق تطبيع العلاقات بين البلدين، بمعني الوجود العسكري غير القانوني المستمر لـ أرمينيا في الأراضي ذات السيادة الأذربيجانية، وتدخلها في الشؤون الداخلية لـ أذربيجان، وعرقلة حوار باكو مع السكان الأرمن المحليين في ناجورنو كاراباخ.

روسيا تعلن انتهاك وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان

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