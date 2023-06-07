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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطوير الحكام ليس صعبًا

لن أعود للعمل في مصر.. عصام عبدالفتاح يوجّه رسالة مهمة لـ بيريرا

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أنه لن يعود للعمل مجددًا في منظومة التحكيم داخل مصر، متمنيًا التوفيق للجميع خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أنا عضو في لجنة الحكام داخل القارة ومسئول عن حكّام شمال أفريقيا ومتابعتهم بشكل مستمر، ونقوم بعمل دورات للحكام بصفة مستمرة تحت قيادة اتحاد شمال افريقيا وأسافر إلى بلادهم للمشاركة في دورات تحت متابعة الفيفا".

وأضاف: "أخطاء الحكام واردة وتحدث في كل مكان، ولقطة نادر قمر الدولة في لقاء فيوتشر وإنبي في الكأس تمت مناقشتها من جانب لجنة الحكام في كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين".

وأوضح: "هذه اللعبة تمت مناقشتها خصوصا بعدما تعطل الفار، وكذلك خطأ برفع لافتة عليها 25 دقيقة وقت بدل ضائع، كان يجب أن يلعب الـ18 دقيقة المتبقية من المباراة ثم رفع وقت بدلا من الضائع، لكنه أضاف الفترة التي توقفت فيها المباراة، بالإضافة للوقت الضائع، ونحن ندمر التحكيم المصري من وقت وجود مارك كلاتنبرج، والذي لم يقم بإعطاء أي محاضرة".

وزاد: “أنصح بيريرا بضرورة إعطاء محاضرات فنية للحكام، وأقول لجمال علام، أنتم تنفقون ملايين وتدفعون رواتب كبيرة، والخبير البرتغالي لم يعط محاضرة واحدة للحكام، ويقوم بإصلاح الأخطاء التي يتم ارتكابها، علمت أنه قام بعمل مرة واحدة تحليل للأخطاء وحدثت ”خناقة" بين الحكام، لابد أن يتواجد في الملعب ويتحدث مع الحكام في محاضرات، ولابد أن يكون هناك خطة واضحة لتطوير منظومة التحكيم، وتقييمي أنها تجربة 100% سلبية، ما يحدث أمر صعب للغاية".

وأكد: "تمت مناقشة خطأ نادر قمر الدولة، خصوصًا أن بروتوكولا واضحا تماما وهو إسقاط الكرة رغم أن نادر قمر الدولة من الحكام الجيدين لكنه أخطأ بشكل واضح في هذه اللعبة، وتطوير الحكام ليس صعبًا".

وأتم: "نحن مُصرون على عدم تطور منظومة التحكيم داخل مصر".

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