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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قريبًا.. واتساب يطلق ميزتين جديدتين لـ أندرويد

واتساب
واتساب

أعلنت شركة واتساب WhatsApp، المملوكة لمجموعة شركة ميتا Meta الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن أنها ستدرج تعديلين جديدين على الإصدار الخاص بها على هواتف أندرويد، حسبما أفاد موقع WaBetaInfo.

ووفقا لموقع تتبع تحديثات التطبيق WaBetaInfo، قدم تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب، تحديثا جديدا من خلال الإصدار التجريبي الخاص بها على متجر جوجل بلاي Google Play، ليصل الإصدار الذي يحمل الرقم 2.23.12.13، لهواتف أندرويد مع ميزتين جديدتين.

 

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واتساب يوفر ميزتين جديدتين لمستخدمي أندرويد

التحديثان الجديدان عبارة عن لوحة مفاتيح معاد تصميمهما وإعدادات مخصصة لميزة المجتمعات، والتي ستكون متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية في الوقت الحالي، وسيتم طرحهما للمزيد من الأشخاص خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

واتساب يوفر ميزتين جديدتين لمستخدمي أندرويد

ومن خلال هذا التحديث، سيتمكن مستخدمون واتساب على أجهزة أندرويد من الحصول على تجربة لوحة مفاتيح محسنة، قال WaBetaInfo: "تمت إعادة تصميم عناصر الواجهة المختلفة وإعادة وضعها، مما يسمح للمستخدمين بتمرير لوحة المفاتيح لأعلى وعرض قائمة الرموز التعبيرية في وضع ملء الشاشة".

وكما يمكن للمستخدمين فتح لوحة المفاتيح للتحقق مما إذا كان لديهم لوحة المفاتيح الجديدة أم القديمة، وهناك أيضا خيارا لإعادة ترتيب أزرار مشاركة الوسائط ولوحة مفاتيح الرموز التعبيرية، ومع ذلك، لا يتوفر هذا التحديث لدى جميع مستخدمي التطبيق.

وهناك أيضا ميزة جديدة أخرى تسمى "إعدادات المجتمع" community settings، للتطبيق والتي من شأنها أن تسمح لمسؤولي المجتمعات بتحديد من يمكنه إضافة مجموعات إلى المجتمع.

وأوضح WaBetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتساب، أنه يمكن  لمسؤولين عن المجموعات فقط رؤية هذا التحديث الجديد افتراضيا والتحكم به، وكما يمكنهم تعديله أيضا.

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