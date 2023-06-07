بسبب إتلاف مجوهرات ثمينة.. دعوى قضائية ضد فنانة عالمية شهيرة

كشف موقع tmz عن قرار صائغ مجوهرات شهير برفع دعوى قضائية ضد النجمة نيكى ميناج بتهمة إتلافها المجوهرات فى أعمالها بعد اقتراضها؛ إلا أن هذه المجوهرات عادت تالفة، حسب دعوى الصائغ.

وبدأت مقاضاة نيكى ميناج فى ويست هوليوود؛ حيث رُفِعَت دعوى قضائية ضدها من قبل عدد من أصحاب محلات المجوهرات؛ بينما محامى نيكى ميناج أكد أن كل ما تتعرض له نجمة الراب مجرد نوع من الدعاية وعار تماما من الصحية وهى ادعاءات من أصحاب محلات المجوهرات وليس هناك دليل واحد على ما يدعونه.

نيكى ميناج

من ناحية أخرى حصدت نيكي ميناج جائزة مايكل جاكسون Video Vanguard، وأهدت الجائزة للمغني الراحل وتمنت أن يكون متواجدا إلى جانب الأسطورة ويتني هيوستن وذلك بحفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards والذى أقيم فى نهاية عام 2022.

نيكي ميناج، مغنية أمريكية، أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010. وسرعان ما حقق نجاحا تجاريا، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

أصبحت أول فنانة تظهر سبعا من أغانيها الفردية في الوقت نفسه على قائمة أفضل 100، أغنيتها الفردية الثانية، "لديك حالة حب"، وصلت المرتبة الأولى على قائمة أغاني الراب، مما يجعلها أول امرأة تتصدر أغنيتها الفردية القائمة منذ ميسي إيليوت عام 2002، في سنة 2012 اطلقت البوم "Pink Friday: Roman Reloaded" صنف الالبوم كبلاتين.