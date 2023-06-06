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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسي أنام.. تعليق صادم من ميار الببلاوى بعد أزمتها مع وفاء مكي

ميار الببلاوى ووفاء
ميار الببلاوى ووفاء مكى

دخلت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى مجددا فى حالة من الجدل الواسع مع متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث قرر أن يهاجمها بعض من متابعيها على خلفية أزمتها مع الفنانة وفاء مكى. 

وقالت ميار الببلاوى فى تعليقها لها : عاوزه انام لانى صحيت بدرى وقعدت اشتغل فى البيت ودلوقتى عندى هوا  مكسله اوى الجو حر وبجد عاوزه انام.

ميار الببلاوى

ليرد عليها أحد متابعيها بقوة قائلا : أول ما ضميرك يرتاح" وهو الأمر الذى دفعها للرد عليه قائلة : " ضميرى مرتاح جدا الحمد لله"، وذلك فى إشارة منهما عن أزمتها مع الفنانة وفاء مكى والشهادة التى يطلبونها بها فى قضية ضرب الخادمتين والتى اتهمت فيها وفاء مكى منذ 23 عاما.

ميار الببلاوى

وعلق متابع اخر قائلا لها : "لما ضميرك يرتاح هتنامى" يأتى الرد سريعا من ميار الببلاوى قائلة : "وايه اللى يتعب ضميرى.. محدش بيريح ضميره قدى". 

ميار الببلاوى

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وفاء مكى

القصة بدأت خلال الساعات الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في أحد البرامج التليفزيونية.

وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما، وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتى تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي، فإنها اتهمت بتعذيب وحرق الخادمات لديها، وبالفعل بدأت التحقيقات، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها إلى هجوم كبير، ولا تزال توابعها تطاردها حتى الآن.

ولم تمر عدة ساعات، حتى خرجت الفنانة ميار الببلاوي في أحد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها على مدار 23 عاما.

وكشفت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل، وبالفعل استعانت بإحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من إحدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها “الببلاوي” أن واحدة من الفتيات تعاني الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي، وأن الفتاة كانت تعمل لدى الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي، أنها رفضت تعيين الخادمتين خوفا من نقل أي مرض جلدي إلى ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت أن هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها إلى سوريا، وعاد بها بعد 7 أشهر.

وقالت ميار الببلاوي ، إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات، ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة، وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع لوالد الفتيات حتى يقوم بحرقهما بعد أن أعطى لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.   

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