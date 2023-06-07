تناولت أدوية بالخطأ.. التصريح بدفن جثة ربة منزل بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها اثر تناولها أدوية بطريق الخطأ بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ولقيت ربة منزل مصرعها بالقليوبية أثر تناولها أدوية بطريق الخطأ في شبين القناطر وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول ربة منزل مصابة بحالة إعياء وتوفت أثناء محاولة إسعافها.



تم إخطار مدير أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة تناولت أدوية بطريق الخطأ وتم نقلها للمستشفى ولقيت مصرعها وجارى سؤال اهليتها وتحرر محضر بالواقعة وجارى كشف غموض الواقعة.