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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة كفر الشيخ: بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا

رصف الطرق
رصف الطرق

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق، واستكمال المشروعات الخدمية في العديد من القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمتابعة المستمرة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، للمشروعات القائمة بالمدينة وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة.

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تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف؛ 7 شوارع بالمستعمرة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/2023، وتم وضع الأسفلت وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، لتسهيل الحركة المرورية على الطرق، وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسفلت بالإضافة بسحب عينة من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة أعمال رصف الطرق على مستوى مركز ومدينة دسوق طبقاً للخطة الاستثمارية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء، جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف للشوارع المحددة بالخطة الزمنية.


وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرصف بالمركز والمدينة، ووضع الطبقة الأسفلتية بالطريق المؤدي إلى مجمع المدارس، مدرسة أحمد شوقي والمدارس الإعدادية بنين وبنات، ومبنى الإدارة التعليمية القديم إلى كوبري مستشفى قلين المركزي، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.
 

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرصف بطريق السلقا منشيه قبريط، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فوراً.

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اعمال الرصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الطرق الرئيسية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المشروعات الخدمية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية وزير التنمية المحلية

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